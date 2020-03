“Test yaptırmak için bir neden hissetmiyorum”

Donald Trump’ın birkaç gün önce el sıkıştığı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Doug Collins korona virüsü nedeniyle karantinada.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine korona virüsü bulaşıp bulaşmadığına dair herhangi bir endişesinin olmadığını belirtti. Trump, "Bunun çok önemli olduğunu sanmıyorum. Olduğuna inansaydım yaptırırdım. Test yaptırmak için hiçbir neden hissetmiyorum" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray doktoruna muayene olduğunu ifade eden Trump, "Müthiş bir adam, çok yetenekli. Test yaptırmak için hiçbir neden görmediğini söyledi. Hiçbir belirti yok, hiçbir şey yok" dedi.



ABD'DE 5 EYALETTE ACİL DURUM

Abd'de Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde korona virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleşmesi üzerine acil durum ilan edildi. Yetkililer, Paterson şehrinde bir hastanede 2 kişinin karantinada tutulduğunu açıklandı. New Jersey, Washington, California, Massachusetts ve New York'tan sonra acil durum ilan edilen 5'inci eyalet oldu. Demokrat Parti başkan adayları da mitingleri iptal etti.