Türk ve Yunan botları çarpıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar mahallesi yakınlarından bindikleri lastik botlarla 6 mil uzaklıktaki Yunanistan'a ait İstanköy (Kos) adasına geçmeye çalışan göçmenlere müdahale sırasında Türk ve Yunan botlarının gerginlik yaşandı. Sabah saatlerinde Türk ve Yunan botlarının çarpıştığını duyuruldu.
ADEM ÜLKER
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