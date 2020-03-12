  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Türk ve Yunan botları çarpıştı

Türk ve Yunan botları çarpıştı

Türk ve Yunan botları çarpıştı
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar mahallesi yakınlarından bindikleri lastik botlarla 6 mil uzaklıktaki Yunanistan'a ait İstanköy (Kos) adasına geçmeye çalışan göçmenlere müdahale sırasında Türk ve Yunan botlarının gerginlik yaşandı. Sabah saatlerinde Türk ve Yunan botlarının çarpıştığını duyuruldu.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk ve Yunan botları çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA