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‘Türkler sayesinde hayattayız’

‘Türkler sayesinde hayattayız’
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Aydın'da lastik botla Avrupa'ya geçmeye çalışırken Yunan askerlerinin silahla ateş açıp diri diri yakmak istediği ve soğuk suda ölüme terk ettiği mültecilerden Somalili Ahisol Abdulaahi (29), o anları Yeni Asır'a anlattı.

ATEŞ EDİP YAKTILAR

Yaşam savaşı veren 5 yaşındaki oğlu Samed Abdulaahi'nin başında 6 gündür nöbet tutan gözü yaşlı anne, vahşetten kendilerini Türk askerlerinin kurtardığını belirterek, "Oğlum Samed Türk doktorları sayesinde hayatta. Bizim için verdikleri mücadele ile Türkler Avrupa'ya insanlık dersi verdi" dedi. Hastanede serebral palsi hastası oğlunun hayata gözlerini açmasını bekleyen Abdulaahi, "Somali'yi iç savaş ve açlık nedeniyle terk ettik. Suriye'den Türkiye'ye geldik. Sınır açılınca, Fransa'daki akrabalarımızın yanına gitmek istedim. Oğlumla birlikte 40 mültecinin bulunduğu bota bindik. Yunan feribotu önce üzerimize ateş açtı. Sonra da benzin döküp ateşe verdiler. Canımızı kurtarmak için suya atladık. Suda 4 saat bekledik. Tam gücümüz tükenmek üzereyken Türkler geldi. İlk müdahaleyi yapmasalardı oğlum hayatta olmayacaktı" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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