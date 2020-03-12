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‘Virüs yazın etkisini yitirir’

‘Virüs yazın etkisini yitirir’
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Ticaret Bakanı Pekcan, Koronavirüs toplantısı sonrası açıklama yaparak soruları yanıtladı. , salgının Avrupa'daki durumuna dikkat çekerek ''Risk ciddi'' derken, Bakan Pekcan, ''Panik yapacak bir durum yok. Yeterli ürün stoğumuz var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız'' ifadesini kullandı.

'2 aylık süreci panik yapmadan götürmeliyiz'
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, telaş yapılmaması gerektiğini ifade etti. Önümüzdeki 2 aylık sürecin panik yapmadan geçirilmesinin önemli olduğunu aktaran Koca, "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla toplandı. Toplantının ardından yaptığı açıklamada, Korona virüsüne karşı antibiyotiklerin etkili olmadığını belirten Bakan Koca, "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Bilimsel yöntemle ilerledik. Risk ciddidir. Okulların tatili konusu gündemimiz olmadı" dedi. Bugün Başkan Erdoğan ile bir toplantı yapacaklarını açıklayan Bakan Koca, "Yurdışı kaynaklı bu virüsün yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz. Yaşlılar bu dönemde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Yaz döneminde etkisinin azalacağı Bilim Kurulu'nun da öngörüsü" ifadelerini kullandı. Piyasadaki fırsatçılara değinen Bakan Pekcan ise, "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar var, gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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