Yunanistan'da koronavirüsten ilk ölüm!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Yunanistan'da ilk ölüm haberi geldi. Komşuda 66 yaşındaki bir erkek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında başka sağlık problemleri de olan 66 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği belirtildi. Yunanistan'da şu ana kadar 99 koronavirüs vakası tespit edilmişti.