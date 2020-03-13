İstanbul Şişli Ergenekon Caddesi'nde 7 katlı binanın 6'ncı katında oturan bir kişi, pencereden henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıdaki restoranın tentesine düştü. Vatandaşlar, tentenin kenarından ayakları sarkan yaralının düşmemesi için seferber oldu. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
3. kattan düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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