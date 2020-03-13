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8 yıldır kayıp diye aranan eşini öldürüp gömmüş

8 yıldır kayıp diye aranan eşini öldürüp gömmüş
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Antalya'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın (38), eşi Bekir Bertan (38) tarafından öldürülüp, 2 kişinin yardımıyla gömüldüğü belirlendi. Polis, cesedi bulmak için yaklaşık 1000 metrekarelik alanda iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Cinayeti itiraf eden Bekir Bertan ile eski eşi M.T. (37) ve arkadaşı S.D. (36) gözaltına alındı. Bertan'ın, her yıl eşini gömdüğü yol kenarına gidip, dua ettiği de ortaya çıktı. Bekir Bertan ile M.T. ve S.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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