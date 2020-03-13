AK Parti'den flaş koronavirüs tedbiri!

Son dakika haberine göre; AK Parti Grup Başkanlığı koronavirüs salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında bu haftaki grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanlığı koronavirüs salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında bu haftaki grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu hafta grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır." denildi.

KIZILCAHAMAM KAMPI ERTELENDİ

AK Parti, 3-4-6 Nisan'da yapılması planlanan Kızılcahamam kampının koronavirüs önlemleri kapsamında ertelediğini duyurdu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.

AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.

AK PARTİ'DEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne yol açan ölümcül yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de 1 kişide görülmesi üzerine AK Parti de önlem aldı. AK Parti TBMM Grubu'nun aldığı tedbir çerçevesinde grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.

AK Parti'de, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.

AK Parti TBMM Grubu, Türkiye'de 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına, yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILMAYACAK

Grup toplantılarının sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması ve TBMM Üyeler Lokantası'na milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi kararlaştırıldı.

Milletvekillerinden, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.