Avrupa'ya açılan sınır kapılarında korona alarmı

Avrupa’ya açılan sınır kapılarında koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırıldı. Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarını kullanarak yurda giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

çişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler"le ilgili genelge kapsamında Avrupa sınır kapılarında önlemlerler üst seviyeye çıkarıldı.

Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarını kullanarak yurda giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

Yüksek ateş tespit edilen yolcular 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor.

Virüs görülen ülkelerde son bir ay içinde seyahat geçmişi bulunan kişiler sınır kapılarında bekleyen sağlık ekiplerince kontrol ediliyor.

Personelin maske ve eldivenle işlemleri yürüttüğü sınır kapısı periyodik olarak dezenfekte ediliyor.