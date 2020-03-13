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Boşanma aşamasındaki karısını başından vurdu

Boşanma aşamasındaki karısını başından vurdu
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Karabük'te bir zanlı, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen karısını başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.Olay Esentepe Mahallesi Yonca Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Aydın Y. isimli koca, boşanma aşamasında olduğu eşi Vildan Y. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

KAÇARKEN YAKALANDI
Çıkan tartışmada Aydın Y. yanında getirdiği tabanca ile eşini başından vurdu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Eşini vurduktan sonra kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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