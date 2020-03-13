Çöpte yaşam savaşı

İstanbul'da Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta atık toplayıcısı, çöpte bir kutunun içinde bebek olduğunu fark etti. Bebeğin yaşadığı belirlenince hemen polise haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, henüz birkaç saat önce dünyaya geldiği belirlenen kız bebeği kutudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BİRİ ÖLÜ BULUNDU

Kartal'da da kağıt toplayıcıları konteynerde bebek olduğunu fark etti. Yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.



İstanbul'da çöp konteynırına atılmış biri ölü iki bebek bulundu.