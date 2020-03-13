Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının aile kabristanına gelerek dua etti. Vatandaşlar mezarlık girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek burada anne ve babasının aile kabristanını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mezar başında dua etti. Mezarlığa giriş yaptığı esnada vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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