İzmir’de dezenfektan harekatı

İzmir'de de virüse karşı tedbir elden bırakılmadı. Şehirde adeta bir seferberlik başlatılırken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler okul, ibadethane ile her gün binlerce insanın yolculuk yaptığı metro, gemi, otobüs ve tramvayları dezenfekte etti. Bazı duraklara da el dezenfektan makineleri yerleştirildi.



Velilerden özel önlem

İzmir Bayraklı'da Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda kendi aralarında organize olan veliler çocuklarını okula maske ve eldivenle gönderdi.