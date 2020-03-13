Kapan-7’de 17 sığınak imha edildi

Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ve Pervari kırsalında 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla başlatılan 'Kapan-7 Garisa' operasyonu sürüyor. Bölgede güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlerin kullandığı 17 sığınak imha edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 EYP, silah, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçti.