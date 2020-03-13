  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Kapan-7’de 17 sığınak imha edildi

Kapan-7’de 17 sığınak imha edildi

Kapan-7’de 17 sığınak imha edildi
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ve Pervari kırsalında 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla başlatılan 'Kapan-7 Garisa' operasyonu sürüyor. Bölgede güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlerin kullandığı 17 sığınak imha edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 EYP, silah, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kapan-7’de 17 sığınak imha edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA