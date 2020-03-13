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Mehmetçik suriyeli çocuklarla fidan dikti

Mehmetçik suriyeli çocuklarla fidan dikti
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Mehmetçik Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Suriyeli öğrencilerle fidan dikti. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ile birlikte çocukların geleceğini yeşerten Mehmetçik, Suriyeli minik kalplerle çevreyi de yeşertmeye devam ediyor" denildi.

İki terör şüphelisi sınırda yakalandı
Edirne'de iki terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Jandarma ekipleri, Karaağaç mevkisinde yaptıkları kontrollerde sığınmacıların arasına girerek yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi O.K. ile Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi K.F'yi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların işlemleri sürüyor.

Suriye ve Irak'ta 11 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" bilgisini paylaştı. Bakanlık ayrıca Irak'ın kuzeyinde Metina ve Gara'da tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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