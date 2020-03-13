Okullara korona tatili

Külliye'de 16 bakanın katılımıyla gerçekleştirilen Kovid-19 zirvesinden seferberlik kararı çıktı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası alınan tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülke genelinde tüm okulların 16 Mart’tan itibaren tatil edildiğini açıkladı. Üniversitelerde de eğitime 3 hafta ara verilirken, spor müsabakaları Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirleri 16 bakanın ve Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinin katıldığı zirvede tüm yönleriyle ele aldı. Erdoğan, bakanlıkların aldığı önlemleri tek tek dinlerken, halk sağlığı açısından en üst düzey önlemlerin titizlikle uygulanması talimatını verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yaklaşık 5 saatlik kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülke genelinde alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

16 MART'TAN İTİBAREN

Bundan sonra titiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu salgının seyrini izlerken ülkemizdeki atabileceğimiz adımları da değerlendirdik. Bugün bu tedbirler paketinde bir dizi kararlar alındı. İlkokul ve liseler 16 Mart'ta 1 hafta tatil edilecek. Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler. Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır. Bu süreci, elbirliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ İZNE TABİ

Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili genelge hazırlandı. Fevkalade bir durum olmadığı sürece kamu görevlileri izne tabi olacak. Kurulumuzun önerisi vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini ertelemesi yönündedir. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almalarını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz. Şu ana kadar tespit edilen tek bir vaka olduğunu da hatırlatan Kalın, "Bu kişinin sağlık durumu iyi, etrafında karantinaya alınanlarla ilgili olumsuz bir durum söz konusu değil... İtalya'dan bir tahliye planımız şu anda yok" dedi.



Bakanlar tam kadro katıldı

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri, Erdoğan'ın doktoru Burak Ayçay ile Kardiyolog Erhan Saraçoğlu da katıldı.



Erdoğan ve Putin İdlib'deki ateşkesi görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada; İdlib'deki tansiyonun düşürülmesinin ele alındığı bildirildi. İki lider ateşkesle tansiyonun düştüğüne dikkat çekti.