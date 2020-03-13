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Sahte kolonya kör edebilir

Sahte kolonya kör edebilir
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Vatandaşların kolonya ve antibakteriyel jel almak marketlere akın etmesinin ardından sahtecilere de gün doğdu. Merdivenaltı ürünlerin vatandaşı sağlığından edebileceğini söyleyen uzmanlar ise Sağlık Bakanlığı etiketli ürünlerin kullanılmasını öneriyor. Talep patlaması yüzünden sahte ürünlerin arttığına vurgu yapan kolonya üreticisi Volkan Kozmetik Firması sahibi Mustafa Ak, "Merdiven altı firmalar hortladı. Vatandaşlar sahte ürünlere dikkat etsin. Kaçak kolonyalarda kullanılan metil alkol boya sanayinde kullanılıyor. Kullanıldığında ellerde yanma olur, ciltte sorun yaşanır. Göz ile temas etmesi durumunda metil alkol kör edebilir" dedi.

FATİH ŞENDİL

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