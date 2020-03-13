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Siyasete koronavirüs arası! İlçe kongreleri de ertelendi

Siyasete koronavirüs arası! İlçe kongreleri de ertelendi

13.03.2020, 21:28

'nin hafta sonu yapacağı ilçe kongreleri koronavirüsü önlemi kapsamında ertelendi. AK Parti'den yapılan açıklamada, yürüttüğü koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında alınan Bilim Kurulu kararları ve son gelişmelerin dikkate alınarak, bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelendiği bildirildi.

AK Parti'nin, bu hafta sonu yapacağı kongreler yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında alınan Bilim Kurulu kararları ve son gelişmelerin dikkate alınarak, bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelendiği bildirildi.

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