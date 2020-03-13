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Sızma girişiminde bulunan 2 getirildi

Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

13.03.2020, 16:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020,16:40

Son dakika haberi... , bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu son dakika gelişmesine göre Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

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