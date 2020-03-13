Son dakika: 3 bakandan kritik açıklamalar! Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vakasının ikiye yükselmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ise ikinci kez bir araya geldi. Toplantı sonrası 3 bakan kameralar karşısına geçti. Sağlık Bakanı Koca, "İlk çıkan vakamızın yakın çevresinde 3 yeni vaka daha teşhis ettik. 5 vaka birbiriyle bağlantılı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

HASTANELERE ZİYARETÇİ KISITLAMASI

Yeni aldığımız tedbirleri paylaşmak istiyorum. Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde sadece bir kişi ziyaret edecek. Kamu çalışanlar kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek. Mart ve nisan aylarında gerçekleştirilecek olan etkinlikler geçici bir süreyle ertelendi. Hastalık bulgusu olan vatandaşlar ALO 181 danışma hattını arayabilirler."

3 YENİ VAKA

İlk çıkan vakamızın yakın çevresinde 3 yeni vaka daha teşhis ettik. 5 vaka birbiriyle bağlantılı.

ALINAN YENİ TEDBİRLER

Yeni tedbirleri paylaşmak istiyorum; Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Mesai, saatleri dışında 1 kişiye izin verilecek.

İlaçlarını rapor ile alan hastalarımızın ilaçlarını doğrudan alabilmelerini Aile Bakanlığımızla görüşüldü. Bir iki gün için bakanlığımız bir yaklaşımı deveye sokacak.

Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne çıkacak.

Mart ve nisan aylarındaki etkinlikleri ertelemiş oluyoruz.

Birinci elden yönlendirmeyi yapan bir danışma hattı önümüzdeki bir iki gün içinde devreye girecek. SABİM corona virüs danışma hattı kurmaya çalışıyoruz. Hastalık bulgusu olan vatandaşlar ALO 184 danışma hattını arayabilirler.

İlk orta ve liselerin 1 hafta tatil edilmesine karar verildiğini biliyorsunuz. 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitim kullanılacak. Üniversitelerimiz 3 hafta tatil. Spor müsabakaları da seyircisiz oynanacak. Kamu görevlilerin zorunlu olmadıkça yurt dışı seyahatleri yapmamalarını içeren bir genelge de yayınlandı. Sağlık kuruluşlarına gitmeden yurt dışından gelen çalışanların 14 gün idari izinli sayacak bir karar çıkmış oldu. Vatandaşların kesinlikle yurt dışına çıkmamasını istiyoruz.

Yurt dışında olanların ise dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Kendilerini bulundukları yerde koruma altına almalarını öneriyoruz.

Belli ülkelere seyahat yasağı getirmişti. Şimdi ülkeye daha dün yapılan toplantıda karar 9 ülkeye daha, verilen hangi ülkelerin olması gerektiğini bugün şekillendiği bir yasağı özellikle buradan söylemek istiyorum.

Önümüzdeki günlerde gelişmeleri görerek alınacak kararları gündeme taşımız oluruz. Bununla ilgili detayları sayın Ulaştırma Bakanımız paylaşacak.

VAKA SAYISI 5'E ÇIKTI

3 yeni daha tanı koyduğumuzu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.

Sağlığımız için bazı özgürlüklerden bir süreliğine vazgeçeceğiz. Yurt dışına çıkmayacağız kalabalık ortamlara karışmayacağız. ABD 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koyarken Türkiye risk listesinde yok. Türkiye güven telkin eden ülkelerden biri. 82 milyon vatandaşımızı küresel salgından uzak tuttuk. Mücadelemizin ikinci aşamasındayız.

Virüsün yayılmasını engellemek için çalışacağız. Halkımız devletimizi güven duymalı. 4-5 haftanın çok önemli olduğunu ve bu dönemde tedbirlere sarılmak zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum.

Tedbir alır yayılmayı önlersek hayat normale döner. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Hayat devam ediyor. Tüm tedbirleri alarak güvenle yolumuza devam edeceğiz.

CEZAEVLERİNDE GÖRÜŞLER...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Adalet Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki tedbirleri ve önerileri sizlerle paylaşacağız. Ceza infaz kuruma girmeden önce alınan ilk raporla birlikte hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması tedavisi yapıldıktan sonra alınmasıyla ilgili bir karar söz konusu.

Sağlık raporu bulunanların da belli bir alana alınması kararlaştırılmıştır. Açık ve kapalı cezaevlerindeki görüşlerin 2 hafta ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Açık cezaevinde kalanların izinleri ertelenmiştir.

Duruşma ve diğer adli yargı süreçlerinin ivedi olmayanların adli personelimizin takdirine sunulması kararlaştırılmıştır. Gözden geçirilerek ertelenmesi bir öneri olarak ortaya çıkmıştır.

9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLAR DURDURULACAK

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Otogarlarda yolcu yoğunluğu başladı. İnsanların mağdur olmaması için D-2 plakalı araçlarında sefer yapmalarına izin verdik. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hatlarına ilave hatlar koyduk. Böylece yüksek hızlı tren hatları 14 bin yolcu ilave kapasitesi oluşturduk. 3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren Güney Kore ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiştir. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00'en itibaren 17 nisan tarihine kadar durdurulacaktır.

SORU-CEVAP

BAKAN KOCA: Dinamik bir süreçteyiz. Her saat başı bu süreçte kendimizi uyarlamaya çalışıyoruz. Hastanelerimiz sağlık kuruluşlarına Sabim Korona Danışma Hattı önümüzdeki bir iki günde, muhtemelen yarın devreye girebilir. Burada özellikle vatandaşımızın gereksiz sağlık kuruluşlarına bir panik algısıyla müracaatını önlemek, sağlıklı doğru yönlendirmeyi yapmak üzere algoritma geliştirildi. Burada özellikle danışma hizmetini verebilecek daha çok sağlık personelinin olmasını ve sorumlu olarak hekim arkadaşlarımızın sorumlu olmasını daha üste de Bilim Kurulu'nun geliştirdiği algoritmayı eğitimi tamamlamak üzere arkadaşlarımızın olduğu sağlıklı iletişimden bahsediyorum. Burada özellikle herhangi bir sorun olduğunda şikayeti olan hastanın gerektiğinde daha başından itibaren izole edilmesini önermeye kadar yönlendirici, rahatlatıcı ve ne yapması gerektiğini bilebilir olduğu sistemden bahsediyorum. Sağlık kuruluşlarımıza gelen bu hastalarımızın da nereye yönlendirilebileceği biliniyor.

Bir şehirde vaka görüldü, şehri karantinaya alalım. Böyle bir uygulama yok. Tedavi seçenekleri ilgili bu virüse karşı somut bir tedavi şekli yok. Burada belli yaşın üstünde olan, altta hastalığı olan tedavinin algoritmasını Bilim Kurulu geliştirdi. Gerektiğinde hibrit kombine yaklaşımı uygulanıyor. Hastalarımızın genel durumları şu dönemde özellikle 2 vakamızla ilgili biraz daha solunum sıkıntılarının olduğunu söylemek istiyorum.

SINAVLAR ERTELENDİ

16:07: Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

BİR TATİL HABERİ DAHA

14.17: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir."

14.15: MEB tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında ülke genelinde bu hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi.

12.25: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi. Selçuk, "Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ VAKANIN SON DURUMU

12.20: Bilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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