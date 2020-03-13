  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması

Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması

Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması

13.03.2020, 22:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020,23:14

Son dakika haberleri... ABD Başkanı canlı yayında koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde acil durum ilan edildiğini açıklayan ABD Başkanı Trump, "Hastalıkla mücadele için 50 milyar dolar ayırdık" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Trump, ülke genelinde ulusal acil durum ilan edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, "Hükümetimiz şuana kadar iyi bir iş çıkardı. Şuanda ulusal acil durum ilan ediyoruz. 50 milyar dolarlık bir adım atıyoruz. Böylece bu hastalıkla savaşabileceğiz. Her bir eyalette acil durumlar için merkezler kurulacak. Büyük şirketler bizlere yardımcı olacak. Sağlık kuruluşları da bizlere yardım edecek. Ülkedeki tüm hastaneler hazır olacak. New York ile yakın çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığına yeni yetkiler vereceğiz. Doktorların da yeni yetkileri olacak." şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA