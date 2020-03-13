Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde acil durum ilan edildiğini açıklayan ABD Başkanı Trump, "Hastalıkla mücadele için 50 milyar dolar ayırdık" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Trump, ülke genelinde ulusal acil durum ilan edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, "Hükümetimiz şuana kadar iyi bir iş çıkardı. Şuanda ulusal acil durum ilan ediyoruz. 50 milyar dolarlık bir adım atıyoruz. Böylece bu hastalıkla savaşabileceğiz. Her bir eyalette acil durumlar için merkezler kurulacak. Büyük şirketler bizlere yardımcı olacak. Sağlık kuruluşları da bizlere yardım edecek. Ülkedeki tüm hastaneler hazır olacak. New York ile yakın çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığına yeni yetkiler vereceğiz. Doktorların da yeni yetkileri olacak." şeklinde konuştu.