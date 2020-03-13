TBMM'de corona virüs önlemi! Ziyaretçi alınmayacak...

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs nedeniyle bazı tedbirler alınıyor. Alınan tedbirler kapsamında TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.

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