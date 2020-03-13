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Tedavi için ilaç stoku yapıldı

Tedavi için ilaç stoku yapıldı
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Korona virüsü salgınının etkilerini en aza indirmek için önlemleri üst seviyeye çıkarırken, tedavi sürecine ilişkin de hazırlıklar yapıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'de virüse karşı tedavide etkili sonuçlar veren ilaçların belirli sayıda bulundurulmasını isterken, Sağlık Bakanlığı gerekli alımları yaptı. Kurul, bu ilaçların hastalara hangi durumlarda verileceğine ilişkin de protokoller hazırladı. Bilim Kurulu, olası tüm ihtimalleri gözeterek 65 yaş üzerindekiler, tansiyon, kalp, şeker, akciğer hastalığı bulunanlara antiviral ilaç verilmesine ilişkin kriterleri belirledi. Ayrıca kolonya, dezenfektan kullanımının artması nedeniyle dün itibariyle eczanelerde satılan alkol miktarı konusunda serbestlik getirildi.

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