Virüs bahanesiyle vurguna geçit yok

Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından, dezenfektan ürünleri, maske, kolonya ve bazı temel gıda maddelerinde artan talebi fırsata çevirmek isteyenler umduğunu bulamadı. Şikayetler üzerine harekete geçen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu malzemelerin satışını yapanları mercek altına aldı. Fırsatçılara göz açtırmayan ekipler İzmir’de de yüzlerce depo ve işyerine baskın düzenledi.

Dünyada hızla yayılan Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğü korona virüsten korunmak amacıyla kullanılan el dezenfektanları ve kolonyalarda büyük bir talep patlaması yaşanıyor. Son dönemde marketlerde kolonya rafları hızla boşalırken, piyasada 2 türlü kaos yaşanıyor. Bir yandan bazı marketler 'ürün kalmadı' bahanesiyle stok yaparak kazanç elde etme peşinde koşarken, bazıları da doğrudan fiyat yükseltme politikasına gidiyor. Korona virüsün dünya çapında yayılmaya devam etmesi ve hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün artması ile birlikte maske ve dezenfektan fiyatlarında ciddi artış meydana geldi. Maske fiyatları 180 liraya fırlarken, kolonya ve dezanfektasyon ürünler ise raflarda kalmadı. Korona tehdidi arttıkça maske ve dezenfektan ürünlerinin fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Maske fiyatları 180 liraya kadar artarken, 1 litre kolonya fiyatı 8 liradan 40 ila 50 liraya, 1000 ml dezenfektan fiyatı 150 ila 200 liraya kadar yükseldi.



Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ile Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince baskınlar yapıldı.

GIDA ÇARŞISINDA SIKI DENETİM

Her gün yüzlerce kişinin ölümüne neden olan virüsün yarattığı endişenin etkisiyle marketlere koşan ve fahiş fiyatları gören vatandaşların ihbarı sonrası Ticaret Bakanlığı ve İzmir Valiliği harekete geçti. GIDA Çarşısı ve Yeşilyurt bölgesinde özellikle maske ve dezenfektan temizlik ürünleri satan firmalar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı bir denetime alındı. Faturalarla malların satış fiyatları ile girdi fiyatları karşılaştırıldı. Karaborsa yapan yerlerin tespit edildiği ve belgelerinin alınarak Ticaret Bakanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

BASKINLAR DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı koordinesinde yapılan denetimlerin tüm hızıyla devam edeceğini ve vurgunculara asla izin verilmeyeğini belirten İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Bu yapılan ahlaki ve ticari açıdan etik olmayan bir uygulama. Paniği fırsat bilip vatandaşların cebini tehdit edenlere asla izin verilmeyecek. Her gün denetim yapılacak" dedi.

FATİH ŞENDİL