Zulmün sınırı yok!

Yunanistan mültecilere eziyette sınır tanımıyor. Geçişi durdurmak için her yola başvuran Yunan güvenlik güçleri şimdi de gaz bombalarının etkisini artırmak için fan kullanmaya başladı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından mültecileri ülkesine almamak için umulmadık yöntemlere başvuran Yunanistan'ın başvurduğu son yöntem bu kadar da olmaz dedirtti. Yunan sınır güçleri, attıkları gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için açık alanda fan çalıştırmaya başladı.

GERÇEK MERMİ KULLANDILAR

Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle attıkları gazların kendilerine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen fanı çalıştıran Yunanistan güvenlik güçleri, bu sayede sığınmacılara müdahalede kullandıkları orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor. Avrupa'ya gitmek için 14 gündür bekleyen sığınmacılara Yunan hudut birlikleri, zaman zaman biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle de müdahalede bulunmaya devam ediyor. Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.



Türkiye'ye göçmen övgüsü

Göçmenlere yönelik tutumu nedeniyle Türkiye'ye BM'den övgü geldi. Yunan sınırındaki sığınmacıları ziyaret eden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilcisi Jean Marie Garelli, "Türkiye mülteci ve sığınmacıların çok iyi şekilde karşılandığı, çok iyi destekler gördüğünü gözlemlediğim bir ülke. Tüm dünyaya bu anlamda takdire şayan iyi bir modelsiniz" dedi.