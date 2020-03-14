Alo 184 korona danışma hattı

Koronavirüsle ilgili son gelişmeleri açıklamak için kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirleri ve yeni kararları açıkladı. Vatandaşların birbiriyle temasını azaltmak için çalışmaların olduğunu söyleyen Koca, "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Alo 184 hattının korona virüs danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı. Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerindekilerin pazartesi gününden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.