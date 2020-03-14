  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Annesini öldürüp çorbacıya gitmiş!

Annesini öldürüp çorbacıya gitmiş!

Annesini öldürüp çorbacıya gitmiş!
Giriş Tarihi: 14.3.2020

Samsun'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G. (32) lokantada çorba içerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, annesini öldürdüğünü itiraf etti. Korkunç olay, dün öğle saatlerinde Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuk annesi Gönül Güngör'ü ziyarete giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. İçeri giren komşular, eşyaların dağınık olduğu evde, Güngör'ü kanlar içinde yerde yatarken buldu.

HASTALIK İDDİASI
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Güngör'ün bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis, katil zanlısı olarak Güngör'ün psikolojik sorunları olan oğlu B.G.'nin peşine düştü. B.G. gece yarısı bir lokantada çorba içerken gözaltına alındı. Annesini öldürdüğünü itiraf eden B.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Annesini öldürüp çorbacıya gitmiş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA