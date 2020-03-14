Annesini öldürüp çorbacıya gitmiş!

Samsun'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G. (32) lokantada çorba içerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, annesini öldürdüğünü itiraf etti. Korkunç olay, dün öğle saatlerinde Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuk annesi Gönül Güngör'ü ziyarete giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. İçeri giren komşular, eşyaların dağınık olduğu evde, Güngör'ü kanlar içinde yerde yatarken buldu.

HASTALIK İDDİASI

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Güngör'ün bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis, katil zanlısı olarak Güngör'ün psikolojik sorunları olan oğlu B.G.'nin peşine düştü. B.G. gece yarısı bir lokantada çorba içerken gözaltına alındı. Annesini öldürdüğünü itiraf eden B.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.