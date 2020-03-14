  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Aylan bebeğin katilleri 5 yıl sonra yakalandı

Aylan bebeğin katilleri 5 yıl sonra yakalandı

Aylan bebeğin katilleri 5 yıl sonra yakalandı
Giriş Tarihi: 14.3.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıl önce minicik cansız bedeni cesedi sahile vurduktan sonra göçmen dramının sembolü haline gelen Aylan bebeğin katilleri yakalandı. İnsan kaçakçıları Cebrail Enkadur, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş Adana'da yakalandı. Zanlılara kişi başına 182 yıldan, toplam 546 yıl hapis cezası verildi.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aylan bebeğin katilleri 5 yıl sonra yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA