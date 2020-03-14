Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıl önce minicik cansız bedeni cesedi sahile vurduktan sonra göçmen dramının sembolü haline gelen Aylan bebeğin katilleri yakalandı. İnsan kaçakçıları Cebrail Enkadur, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş Adana'da yakalandı. Zanlılara kişi başına 182 yıldan, toplam 546 yıl hapis cezası verildi.
ADEM ÜLKER
Aylan bebeğin katilleri 5 yıl sonra yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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