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Başkan Erdoğan, ile görüştü

Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

14.03.2020, 22:46 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020,22:58

Başkan , ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ
Başkan Erdoğan, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

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