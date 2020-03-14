Başkan Erdoğan ve Aliyev'den korona görüşmesi

Son dakika Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici durdurulması kararlaştırıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. KORONAVİRÜS KARARI Görüşmede ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.