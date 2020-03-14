Başkan Erdoğan’dan Tıp Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz" dedi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, insan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışan, savaş alanlarında ve afet bölgelerinde canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarının özlük haklarının, çalışma koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi, mesleklerini yerine getirirken güvenlik endişesi yaşamamaları ve bütün sorunlarının çözülebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başkan Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Termal kamera önlemi alınan namaz sonrası Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret edip dua etti.

'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını ve buna kesinlikle müsaade etmeyeceklerini bir kez daha vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "İnsanların kendini çaresiz hissettiği zamanlarda imdada yetişen, görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Milletimize ve insanlığa hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, huzurlu, güvenli ve sağlıklı günler diliyorum."