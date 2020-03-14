Çin’de doktorlar maskelerini çıkardı

Korona virüsünün merkezi Çin'de, hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak açıklanırken, 8 de yeni vaka saptandı. Gelinen noktada, Pekin yönetimi virüsün merkez üssü olan Vuhan kentindeki tüm sahra hastanelerini kapattı. Salgının kontrol altına alınmasıyla virüs tedavisinde görev yapan personel maskelerini ilk kez çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.