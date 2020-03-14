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Dünyadan kısa kısa

Dünyadan kısa kısa
Giriş Tarihi: 14.3.2020

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 140 bin 174’e çıktı. Salgından kaynaklı ölüm sayısı ise 5 bin 123’e ulaştı.

● Çin'in ardından en çok ölüm 1016 kişi ile İtalya'da yaşandı. Son 24 saatte 133 hastanın yaşamını yitirdiği ülkede, son iki haftada toplam 366 ölüm kaydedildi.
● İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 120'ye çıkınca Başbakan Pedro Sanchez olağanüstü hal ilan etti. Virüsün en yaygın görüldüğü başkent Madrid'de ölü sayısının 64, vaka sayısı da 2 bin 78'e çıktı.
● Batı Afrika ülkesi Gana'da, ilk vaka tespit edildi.
Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, Türkiye ve Norveç'ten başkent Akra'ya gelen 2 kişide virüse rastlandığını belirtti.
● İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 429'a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 10 bin 75'e çıktığını bildirdi.
● Kenya'nın yanı sıra Gabon, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.
● 1663 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 40 oldu.
● Ukrayna'da, 71 yaşındaki bir kadın hasta koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
● Hindistan ve Çekya ülkeye dışarıdan girişleri tamamen kapattı.

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