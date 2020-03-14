Eğitimin aksamaması için çalışmalar hazırlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Esasen ilk hafta nisan ayının başındaki ara tatilin öne alınması şeklinde. İkinci hafta ise koronavirüs dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından önerilen, ön görülen bir durum ve bir hafta da okulların tatil edilmesi ancak bu tatilin boş geçmemesi için de bazı tedbirler alınması söz konusu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil edilmesi nedeniyle eğitimin aksamaması için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi. Buna göre öğrenciler 10 günlük ara tatilin ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitime başlayacak. Uzaktan eğitim, ağırlıklı olarak Bakanlığın Eğitim Bilişim Ağı EBA, yani internet üzerinden verilecek. EBA'ya giren her öğrenci, o gün hangi dersleri alacaksa, o dersin video anlatımıyla karşılaşacak. EBA erişimi ücretsiz olacak. Veli ve öğrenciler cep telefonlarına aylık 3 GB'a kadar EBA'yı ücretsiz indirecek. İnternete erişemeyen öğrenciler için TRT üzerinden kurulacak TV kanallarıyla ders anlatılacak. Uzaktan eğitim bir haftalık planlandı. Ama virüsün gelişimine göre uzatma olabilir.