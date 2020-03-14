Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum." diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında, "İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı. İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 14, 2020