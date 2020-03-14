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Sağlık Müdürü Öztop: Karantina yok

İzmir Sağlık Müdürü Öztop: Karantina yok
Giriş Tarihi: 14.3.2020

İzmir Sağlık Müdürü Burak Öztop da kentte vatandaşlarda paniği artıran yalan haberlere tepki göstererek, "İzmir'de Çiğli ile Urla Devlet Hastanelerinin karantinaya alındığı haberleri yayılıyor. Kesinlikle öyle bir olay yok. Bu tür haberleri yayanlar hakkında Bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulacak" dedi.

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