Kara: HIV ve sıtma ilaçları etkili oluyor

Sağlık Bakanlığı Korona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, korona hastalarına destek tedavisi uygulandığını belirterek, "Bazı HIV ilaçları ve bazı sıtma ilaçlarının bir miktar etkili olduğunu biliyoruz. Direkt bir şekilde yüzde yüz etkili olmasa da etki gösterdiklerini ve virüsü zayıflattıklarını biliyoruz. Şu anda bu iki hastamıza da bu ilaçlar ulaştırıldı ve kullanımına başlandı. Bu bizim için bir avantaj" dedi. İlk vaka tespit edildiğinde hemen bu kişinin virüsü kimlere bulaştırmış olabileceğinin değerlendirildiğini kaydeden Ateş, "Bu virüs de o temaslılar arasında çıktı. Bu bizim için bir avantaj. Çünkü bu kişilerle hastanın temaslı olduğunu bildiğimiz için bu kişileri karantina altına almıştık. Bu olay da bu izleme süresi içerisinde gelişti. O bakımdan da bir başkasına bulaştırmış olması veya başkalarına yayma ihtimali yok" dedi.



'Sayı ne kadar azsa risk de o kadar az'

Prof. Dr. Kara, "Avrupa ülkelerinde vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani o bölgeden geldiyse vatandaşın virüs almış olma ihtimali var. Bu noktada devletin yapacağı bir şey yok. İnsanlarımızın kendinin bireysel tedbirler alabileceği bir döneme geçtik. O nedenle virüsü alma ihtimali olan bölgelerden geldiysek 14 gün evde kalmaya çalışalım. Çünkü sayı ne kadar az olursa risk de o kadar az olacaktır" dedi.