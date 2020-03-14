Karısı barışmayınca kendini yaktı!

Düzce'de evini terk eden eşini barışmaya ikna edemeyen Enes Y. (40) üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y. tedavi altına alındı. Düzce Metek Mahallesi'nde yaşanan olay şöyle meydana geldi: 2 çocuk annesi G.Y. evini terk ederek, akrabalarının yanına yerleşti. Enes Y. de gece yarısı eşinin olduğu evin önüne gitti. Telefonla aradığı eşine barışmak istediğini söyledi. Karısının teklifini kabul etmemesine kızan öfkeli koca, yanında bidonla getirdiği benzini üzerine döküp ateşe verdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı koca, tedavi altına alındı.