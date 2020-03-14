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Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilecekler

Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilecekler
Giriş Tarihi: 14.3.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında burs ve yurtlarla ilgili kararları açıkladı. Kasapoğlu, "Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilirler. İsteyenler ise gidebilirler. Burslar ve kredilerde de kesinti olmayacak" dedi. Basketbol, hentbol ve voleybol müsabakalarının da seyircisiz oynanacağını belirten Kasapoğlu, Çanakkale'de düzenlenecek olan 57. Alay Yürüyüşü'nün ise iptal edildiğini söyledi.

BURAK ERDEM ÇELİK

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