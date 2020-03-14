Otogarlara akın ettiler

Virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından özellikle şehir dışında eğitim gören öğrenciler ve memleketlerine gitmek isteyenler otogarlara akın etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar bilet bulmakta zorlanırken, otobüs firmalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.