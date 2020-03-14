Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan risk taraması açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz.' açıklamalarına yer verdi.

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