Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz.' açıklamalarına yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından risk taraması ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, 'Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM!' ifadelerine yer verdi.Son dakika: AK Parti'den koronavirüs önlemi: MKYK ve MYK toplantıları ertelendi Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. 'Koronavirüs timleri' gece gündüz sokaklarda AVM'lerde koronavirüs tedbirleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan risk taraması açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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