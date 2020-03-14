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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan risk taraması açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan risk taraması açıklaması

14.03.2020, 20:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. , ', Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz.' açıklamalarına yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından risk taraması ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, 'Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM!' ifadelerine yer verdi.

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