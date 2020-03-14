  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

14.03.2020, 13:47

Son dakika haberi... bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 /’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA