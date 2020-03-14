Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YpZYkQo48l— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2020
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