Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Rasulayn kentinde kontrol noktasındaki bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un (26) cenazesi memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

BAKAN AKAR DA KATILDI

Şehit Buluş için düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Törende oğlunun askeri montunu giyen anne Aynur Buluş ile kız kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından olan şehit Buluş'un naaşı Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi.