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Son dakika: açıkladı kapatılacak

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı Sarp Sınır Kapısı kapatılacak

14.03.2020, 18:29 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020,18:43

, ve 'ın, yarından itibaren 'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Gürcistan, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi Sınır Kapısını yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatma kararı aldı. Sarp/Sarpi Sınır Kapısında, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmezken, diğer kara sınır kapılarında, (Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek" denildi.

Bu önlemin, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye saati ile 17.00, Gürcistan saati ile 18.00'den itibaren geçerli olacağı, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacağı kaydedildi. Söz konusu önlemin geçici süreyle geçerli olacağı vurgulandı.

DHA

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