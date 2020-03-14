Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir corona virüsü paylaşımı daha geldi. Bakan Koca, bir video yayınladı ve seyahat uyarısını yineledi. Bakan Koca, "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET’LEYİN." ifadelerini kullandı. Koca'nın, videonun herkes tarafından paylaşılarak duyurulmasını istemesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Bir video paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı; "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN." Türkiye'de şu ana kadar 5 vaka görülürken, vakalar birbiri ile temaslı kişiler olarak bildirildi. Salgından uzak kalınması ile ilgili tedbirler artarak sürerken, Bakan Koca sık sık seyahat uyarısında bulunuyor. Sizi ve Türkiye'yi Koronavirüs riskinden koruyacak 14 Kural. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN. pic.twitter.com/dq18Nk5ti3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020 Sizi ve Türkiye'yi Koronavirüs riskinden koruyacak 14 Kural. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN. pic.twitter.com/dq18Nk5ti3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020