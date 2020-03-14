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Mart sonuna kadar ziyaretçiye kapalı

TBMM Mart sonuna kadar ziyaretçiye kapalı
Giriş Tarihi: 14.3.2020

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve idare amirleriyle yaptığı toplantıda yeni tip koronavirüse karşı önlemleri masaya yatırırken yapılan görüşmelerin ardından TBMM'ye 31 Mart'a kadar ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı. Grup toplantıları da yine 31 Mart'a kadar izleyicisiz yapılacak. Ayrıca Meclis'te ortak kullanım alanlarına dezenfektanlar yerleştirildi, Genel Kurul Salonu başta olmak üzere dezenfektasyon işlemi yapıldı.

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