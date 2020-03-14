Trump koronavirüs testi yaptırdı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs yüzünden dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken ABD Başkanı Trump beklenen hamleyi yaptı ve koronavirüs testi oldu.

Koronavirüs yüzünden dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken ABD Başkanı Trump beklenen hamleyi yaptı ve koronavirüs testi oldu.



Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, "Koronavirüsle mücadele için yaklaşık 4 milyar dolar ayırdık" dedi. Trump yaptığı açıklamada ABD'de 50 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Trump koronavirüs testi yaptırdığını ve sonuçların bir iki gün içerisinde çıkacağını belirtti.