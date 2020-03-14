Tüketiciye "doğru dezenfeksiyon" uyarısı

Koronavirüs gündemi sonrası artan ortam dezenfeksiyonu talebinde tüketicilerin mağdur olmaması için dernekler ve sektör temsilcileri doğru uygulamalar hakkında uyarılarda bulundu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ehil olmayan kişilerin de dezenfeksiyon işine yöneldiğini, dezenfeksiyon için zirai ilaçların kullanıldığını saptadıklarını ifade etti.

"Tüketiciler dezenfeksiyon işlemi yaptıracaklarsa mutlaka Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlardan alınan izin belgelerini sorgulamalılar." diyen Ağaoğlu, özellikle zirai ilaç kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Koronavirüs nedeniyle bu tip fırsatçılara karşı duyarsız kalınmaması gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, dezenfeksiyon için kullanılan ilaçların üzerinde Sağlık Bakanlığı ruhsatının aranması gerektiğine vurgu yaptı.

Bazı firmaların zirai amaçlı ürünlerin üzerindeki Tarım ve Orman Bakanlığı izin numarasını ve insan sağlığına uygun olduğunu gösteren yazıları göstererek tüketicileri aldatmaya çalıştığını savunan Ağaoğlu, "Bu ürünler tarımsal kullanım içindir. İnsanların yaşadığı ortamların dezenfeksiyonu için kullanılmaz" dedi.

"ORTAMDA ASILI KALMASI GEREKİYOR"

İzmir'de dezenfeksiyon yapan bir firmanın yöneticisi olan yüksek ziraat mühendisi Oytun Nalbantoğlu da talebe yetişemez durumda olduklarını, gece gündüz çalışarak dezenfeksiyon taleplerini karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Ortam dezenfeksiyonun temizlik veya ilaçlamadan farklı bir uygulama olduğuna dikkati çeken Nalbantoğlu, insanların bilinçli olmaması nedeniyle bu işin suistimale açık olduğunu ifade etti.

Son dönemde ilaçlamada kullanılan cihaz ve ilaçlarla ortam dezenfekte etmeye çalışan çok sayıda insan gördüğünü belirten Nalbantoğlu, şunları kaydetti:

"Havada asılı kalabilme prensibi diye bir şey var. Buna göre kullandığımız, Sağlık Bakanlığı onaylı, etkinlik düzeyi yüksek dezenfektenlerin, tatsız, kokusuz ve ekolojik olmak kaydıyla, düzgün cihazlar tarafından kuru buhar seviyesine getirilip ortama entegre edilmesi lazım. Ama gördüğümüz kadarıyla püskürtme yöntemiyle yapılıyor. Bunların etkinlik düzeyi 24 saatle sınırlı kalıyor. Kuru buhar uygulamalarıyla süreyi yaklaşık 1 aya kadar uzatabiliyoruz. İşin sırrı da burada. Duman şeklinde ortama verdiğimiz dezenfektenler virüsü bulunca yok ediyor."