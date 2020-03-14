Türkiye’de 5. vaka

Sağlık Bakanı Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Ülkemizdeki vaka sayısının 5’e yükseldiği duyurulurken, 9 Avrupa ülkesine daha uçuş yasağı konuldu. Hastanelere ziyaretçi yasağı getirildi, hapishane izinleri de kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan önemli kararlar sonrası dün sabah saat 10.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen 3 bakan, vaka sayısının 5'e yükselmesi sonrasında açıklama yaptı.

HASTANELERE ZİYARETÇİ YASAĞI

Koca, alınan önlemleri şöyle sıraladı: "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar izne çıkacak. Birinci elden yönlendirme yapan bir danışma hattı devreye girecek. İlk orta ve liselerin 1 hafta tatil edilmesine karar verilmişti. 23 Mart'ta da uzaktan eğitim başlayacak. Spor müsabakaları da seyircisiz oynanacak. Kamu görevlilerin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmaması için bir genelge yayınlandı. Vatandaşların kesinlikle yurt dışına çıkmamasını istiyoruz. Yurt dışında olanlar ise dönmek için ısrarcı olmasın" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜRLÜKLERDEN VAZGEÇECEĞİZ

Koca, "9 ülkeye daha seyahat yasağı getirildi. Sağlığımız için bazı özgürlüklerden bir süreliğine vazgeçeceğiz. Kalabalık ortamlara karışmayacağız. ABD, 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koyarken Türkiye risk listesinde yok. 82 milyonu salgından uzak tuttuk. Mücadelenin 2. aşamasındayız. 4-5 hafta çok önemli, bu dönemde tedbirlere sarılmak zorundayız. Tedbir alır yayılmayı önlersek hayat normale döner. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar" diye konuştu.



CEZAEVLERİNDE GÖRÜŞLER 2 HAFTA ERTELENDİ

Bakan Gül ise, "Ceza infaz kurumuna hastalık belirtisi olanların tedavisi yapıldıktan alınması söz konusu. Sağlık raporu bulunanlar da belli bir alana alınacak. Cezaevlerindeki görüşler 2 hafta ertelendi. Açık cezaevinde kalanların izinleri de iptal edildi. Duruşma ve diğer adli yargı süreçlerinin ivedi olmayanları da ertelenecek.



9 ÜLKEYE DAHA UÇUŞ YASAĞI

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da, ulaşım alanında alınan tedbirleri şöyle duyurdu: "Otogarlarda yolcu yoğunluğu başladı. İnsanların mağdur olmaması için D-2 plakalı araçların da sefer yapmalarına izin verdik. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hatlarına ilave hatlar koyduk. Çin, İran, Güney Kore ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmişti. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00'en itibaren 17 nisan tarihine kadar durdurulacak."