Virüs trafiği vurdu

Korona virüsten korunmak için toplu taşıma kullanmaktan kaçınanların trafiğe araçları ile çıkması İzmir trafiğinin yoğunlaşmasına neden oldu. Toplu taşımadaki yoğunluğun gözle görülür şekilde azaldığı görülürken, bazı otobüsler ve metro vagonları boş kaldı.

MERT ALPDÜNDAR